CHP sıralarında hüzün hakim

24 Haziran'da yapılacak seçimlere 59 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir kez daha kaybetmek istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, planlarını büyük bir hassasiyetle yapmaya başladı.

KİRLİ PAZARLIK

Bu kapsamda; Meral Akşener'in seçimlere girebilmesi için 15 milletvekilini kurban eden CHP Lideri, aday belirleme konusunda sonuca varamadı.

VEKİLLER HALA ÜZGÜN

Kılıçdaroğlu çalışmalarına devam ederken, Akşener için kurban edilen milletvekillerini acı yaşamaya devam ediyor.

Kararın açıklandığı basın toplantısında gözyaşları içerisinde, güçlükle ayakta duran milletvekilleri, Genel Kurul'da CHP sıralarını terk etmedi.

Son olarak; CHP'den istifa ettirilen Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu'nun yaşadığı üzüntü objektiflere yansıdı.

Meclis'te gözyaşlarına boğulan Kayışoğlu'nu CHP'li milletvekilleri sarılarak teselli etti.