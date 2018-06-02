CHP tehditlerine devam ediyor

Seçime sayılı günler kala yeni bir yenilginin yaklaşması ve CHP'nin içinde beslediği intikam duygusuyla yaptıkları tepki çekiyor.

"YARGILANACAKSINIZ" DİYE TEHDİT ETTİ

Bunun bir örneği dün akşam yaşandı. Abdüllatif Şener, Konya halkını "Erdoğan'la birlikte yargılanacaksınız." diyerek tehdit etti, "Yok olmaya mahkumsunuz." tepkilerinin ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit edip kaçtı VİDEO

"APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM"

Bugün ise Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel ile ilgili "O generalin apoletlerini sökeceğim. Herkes haddini bilecek." diyerek tepki gösterdi.

İnce daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek." diyerek bir skandala imza atmıştı.



