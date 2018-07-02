CHP: Tüm teşkilatlarımız yerel seçimlere hazır

24 Haziran seçimleri Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Genel seçimler biter bitmez kulislerde 2019'un Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler gündeme geldi.

YEREL SEÇİMLER ERKENE ALINABİLİR

Ankara kulislerinin en çok konuşulan konusu bu günlerde yerel seçimlerin erkene alınması. En sık dile getirilen iddia ise yerel seçimlerin Kasım ayında yapılabileceği oldu.

"HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Bu tartışma ve iddialar sürerken CHP'den yerel seçimlere hazırız mesajı geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bir gazetecinin CHP'nin olası erken yerel seçime hazır olup olmadığı yönündeki sorusuna, "CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırdır. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

CHP olarak hangi yerlerde daha başarılı olabileceklerini, hangi yerlerde az oyla seçimi kaybettiklerini belirlemek üzere daha önce akademik ve siyasi fizibilite çalışması başlattıklarını ancak 24 Haziran seçimleri nedeniyle bu çalışmanın yarım kaldığını aktaran Torun, bu çalışmayı yeniden başlatacaklarını söyledi.

Seyit Torun, yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı konusunda henüz kendilerine bir şeyin ulaşmadığını, konunun takipçisi olduklarını da sözlerine ekledi.

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