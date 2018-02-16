CHP, Türkiye'de satılan domuz etlerini araştırıyor

CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Türkiye'de satılan domuz etleriyle ilgili Meclis'e bir soru önergesi verdi.

YILLIK 3 MİLYON KİLO DOMUZ ETİ

Türkiye'nin yüzde 99'unun Müslüman olduğunu vurgulayan CHP'li Kayan, yıllık olarak 3 milyon kilo domuz etinin ülkede kimlere ve nerelere satıldığını Meclis gündemine taşıdı.

PİYASAYA SÜRÜLÜYOR MU

Domuz çiftliklerinde üretilen bu etlerin piyasaya sürülebileceği şüphelerinin olduğuna dikkat çeken Turabi Kayan, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yaklaşık 3 milyon kilo domuz etinin piyasaya değişik yollarla sürüldüğü iddia edilmektedir.

Bahsi geçen konu ile ilgili; bakanlıklara veya kurumlara gelen bir şikayet var mıdır?

Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak; yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde, yıllık 3 milyon kilo domuz eti üretilmesi ve satılması mantıklı geliyor mu?"