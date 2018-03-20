CHP, Türkiye'nin sınırlarını korumasından rahatsız

Türkiye, sınırlarını müdafa etmek ve terörden arındırmak için harekete geçti. Bunu en çok ABD ve Avrupa engellemeye çalışıyor. Türkiye'de de CHP...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'den sonraki harekatın Menbiç'e olacağını işaret etti. Kaynak: Ensonhaber!

"MENBİÇ, AFRİN KADAR KOLAY OLMAYACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz hemen karşı çıkarak Menbiç'in Afrin kadar kolay alınamayacağını söyledi ve "Afrin'den kaçanlar Menbiç'e yığılacak" dedi. Bu Menbiç'ten sonra CHP'deki ilk "Menbiç harekatı karşıtı" söylem oldu. Kaynak: Ensonhaber!

KILIÇDAROĞLU: AFRİN'E GİRMEYELİM

Afrin için Zeytin Dalı Harekatı yapılırken, CHP'den Türkiye düşmanlarıyla aynı senkronda ilerleyen şaşırtıcı açıklamalar gelmişti. Kaynak: Ensonhaber!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce ısrarla "Afrin'e girmeyelim" diyordu:

“Türkiye’nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum.”

"AFRİN BİR BUBİ TUZAĞI"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Afrin'i fare kapanına benzetmişti: Kaynak: Ensonhaber!

"Afrin bir bubi tuzağı, felaket. Sur'un 100 katını düşünün. Bize gelen bilgiler böyle. Askeri bir tuzağa sokacağız. Her köşesinde mayın olan bir labirente Mehmetçiği niye sokuyoruz?"

Engin Altay: Mehmetçiği Afrin'e niye sokuyoruz



CHP'lilerden terörden arındırılması için Afrin'e yönelik operasyonun durması için sayısız açıklamalar gelmişti. Kaynak: Ensonhaber!