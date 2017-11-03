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CHP Türkiye'nin yerli otomobil yapacağına inanmıyor

CHP'li Tahsin Tarhan, yerli otomobil projesinin tutmayacağını havada kalacağını söyledi.

03.11.2017 - 15:27
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CHP Türkiye'nin yerli otomobil yapacağına inanmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Türkiye'nin yerli otomobili için harekete geçen 5 Babayiğit firma, Beştepe'de düzenlenen törende imzaları attı.

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Türkiye'nin bu dev adımı, yurt dışında oluşturduğu rahatsızlık gibi CHP'de de büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye'nin yerli otomobil projesini yerden yere vurdu.

"BU PROJE TUTMAZ, HAVADA KALIR"

Otomobil üretmenin, yol yapmak, köprü yapmak gibi olmayacağını ifade eden CHP'li Tarhan, "Bu proje tutmaz, havada kalır" diye konuştu.

CHP Türkiye'nin yerli otomobil yapacağına inanmıyor

"OTOMOBİL MARKALARIYLA YARIŞMAK KOLAY DEĞİL"

CHP'li vekil, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu şekilde olmaz dememize rağmen 6 yıl boyunca yerli otomobil geliyor diyerek milletin hayalleriyle oynadılar. Şimdi her şey babayiğit ile sil baştan başlıyor. Uyarı amacıyla bir kez daha söylüyorum; bu proje de tutmaz ve havada kalır. Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın. Türkiye'de yapılacaksa fizibilite çalışması yapılarak, vatandaşın gelir düzeyine uygun, Türkiye şartlarında şehir içinde kullanılacak, aile otomobili şeklinde maksi model şehir otomobili yapılabilir. Bunu da zaten her firma yapabilir."

Fatih Portakal'dan yerli araba yorumu

CHP Türkiye'nin yerli otomobil yapacağına inanmıyor

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