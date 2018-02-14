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CHP Tüzük Kurultayı'na gidiyor

CHP'de 9-10 Mart'ta bazı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Tüzük Kurultay'ı yapılacak.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 10:00..
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CHP Tüzük Kurultayı'na gidiyor

Şubat ayının ilk günlerinde 36. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP'de yeniden kurultay heyecanı yaşanıyor.

TARİH BELLİ OLDU

9-10 Mart'ta düzenlecek kurultayda, bazı gündem maddeleri görüşülerek karar bağlanacak.

CHP Tüzük Kurultayı'na gidiyor

KILIÇDAROĞLU DUYURDU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla duyrulan çağrı metni şöyle;

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19. Olağanüstü Kurultayı 09-10 Mart 2018 tarihleri arasında Cuma - Cumartesi günleri saat 10.00'da Tüzük değişikliği ve Kurultay Yönetmeliği değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için, Ankara'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde (Yenimahalle) aşağıaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır."

CHP Tüzük Kurultayı'na gidiyor

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