CHP Tüzük Kurultayı'na gidiyor

Şubat ayının ilk günlerinde 36. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP'de yeniden kurultay heyecanı yaşanıyor.

TARİH BELLİ OLDU

9-10 Mart'ta düzenlecek kurultayda, bazı gündem maddeleri görüşülerek karar bağlanacak.

KILIÇDAROĞLU DUYURDU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla duyrulan çağrı metni şöyle;

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19. Olağanüstü Kurultayı 09-10 Mart 2018 tarihleri arasında Cuma - Cumartesi günleri saat 10.00'da Tüzük değişikliği ve Kurultay Yönetmeliği değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için, Ankara'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde (Yenimahalle) aşağıaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır."