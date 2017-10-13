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CHP üniversiteye girişte yeni sisteme karşı

CHP'li Muharrem İnce, yeni sistemin sorunları çözemeyeceğini öğrencilerin kafasının karışık olduğunu söyledi.

13.10.2017 - 07:59
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CHP üniversiteye girişte yeni sisteme karşı

CHP üniversiteye girişte yeni sisteme karşı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından açıklananan üniversiteye giriş sistemini değerlendirdi.

"STRES DEVAM EDİYOR"

Yeni sistemin sorunlara çözüm olmayacağını ifade eden İnce, "Stres devam ediyor. Üniversite önlerinde yığılmalar devam edecek. Bizim çocuklarımız okuğunu anlayamıyor. Gelişmiş devletlerin yaptığının aynısını yapmalıyız." dedi.

ÇOCUKLARA EK DERS

Geleceğin de kaybedildiğini ifade eden CHP'li Muharrem İnce, AK Parti hükümetinin eğitim sistemine inanmadıklarını; muhalif aileler olarak çocuklarına eğitimde destek olduklarını ifade etti.

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CHP üniversiteye girişte yeni sisteme karşı

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