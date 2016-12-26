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CHP'li Kayışoğlu Anayasa Komisyonu'nda bağırdı

Çıkan tartışmada CHP'li komisyon üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Terbiyesiz sensin. Gel lan buraya" diyerek AK Parti'li vekile çıkıştı.

Ajanslar | 26.12.2016 - 15:54
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CHP'li Kayışoğlu Anayasa Komisyonu'nda bağırdı

AK Parti'nin anayasa değişikliğinin görüşüldüğü, TBMM Anayasa Komisyonu Mustafa Şentop başkanlığında 6. kez toplandı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Komisyonda, anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde görüşmelerin devam etmesini isteyen CHP'li milletvekilleriyle, teklifin maddeleri üzerinde görüşülmeye başlanmasını isteyen AK Partili milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

"TERBİYESİZ SENSİN GEL LAN BURAYA"

Tansiyonun düşmediği toplantıda AK Parti milletvekili Salih Cora'nın kendisine 'terbiyesiz' dediğini iddia eden CHP'li komisyon üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Terbiyesiz sensin. Gel lan buraya" diye bağırdı. Kayışoğlu'nu milletvekilleri sakinleştirdi.

CHP'li Kayışoğlu Anayasa Komisyonunda bağırdı VİDEO

CHP'li Kayışoğlu Anayasa Komisyonu'nda bağırdı

CHP'LİLER SLOGAN ATTI, AK PARTİ'LİLER ALKIŞLADI

AK Parti ve CHP'li üyeler arasında uzun süre devam eden tartışmada CHP'li milletvekilleri "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek'' diye slogan attı. AK Partili milletvekilleri ise bu durumu alkışlarla protesto etti.

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