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CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

Tekirdağ'da düzenlenen 19 Mayıs programından sonra Türk bayrağıyla alana giren bir kadın, HDP ve CHP çelenklerini paramparça etti.

DHA | 19.05.2018 - 13:15..
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CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Meydanı'nda kutlandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, CHP ve AK Parti çelenkleri bırakıldı.

HDP'LİLER İSTİKLAL MARŞI OKUMADI

HDP Tekirdağ İl Başkanlığı üyeleri ise İstiklal Marşı okumamak için resmi programın ardından Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Oluşturulan yürüyüş korteji, çelenk programının ardından Cumhuriyet Parkı'na kadar yürüdü.

HDP ÇELENGİNİN ÜZERİNDE ZIPLADI

Kutlama programından bir süre sonra elinde Türk bayrağı ile Atatürk Meydanı'na gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadın, üzerinde HDP Tekirdağ İl Örgütü yazılı çelengi yere atıp parçaladı.

CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

"DÜŞMANLARLA BERABER OLUYORLAR"

Çelengin üzerinde zıplayan kadın daha sonra CHP'nin çelengini de yere atarak, "Ne işi var bunun, burada. Türkiye'mize göz koyuyorlar, vatanımıza göz koyuyorlar. Ne işleri var burada. Bir sahip çıkmıyorlar Türkiye'mize, düşmanlarla beraber oluyorlar. Benim torunlarım çocuklarım nasıl büyüyecek burada. Ne biçim iş bu be?" diyerek anıttın uzaklaştı.

CHP ve HDP çelenklerini parçaladı VİDEO

Polis, kadının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

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