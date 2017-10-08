1 Otomotiv ihracatı eylülde yüzde 11 arttı Otomotiv sektörünün eylül ayı ihracatı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 10,9 artışla 2 milyar 152 milyon dolar oldu.

2 Zülfü Livaneli CHP'nin seçim çalışmalarına katılacak CNN Türk'te canlı yayına çıkan Zülfü Livaneli'ye, adının CHP'nin İBB ya da Cumhurbaşkanlığı adayı olarak geçtiği hatırlatıldı.

3 Başbakan: Bölgede güvenliği sağlayacağız Başbakan Yıldırım, İdlib'de Rusya ile birlikte hareket edileceğini söyledi.

4 CHP ve HDP'lilerin görmek istemediği gözaltı fotoğrafı Muğla'da teröristlerin yakalanmasından sonra askerleri hedef tahtasına oturtanlar, Avrupa'daki uygulamalar karşısında sessizliğe gömülüyor.

5 Almanya'dan Türkiye'nin AB üyeliğini frenleme girişimi Der Spiegel, Almanya'nın Ekim ortasında yapılacak AB Zirvesi'nde Türkiye'nin AB üyeliğini frenleme girişiminde bulunacağını iddia etti.

6 Diyarbakır'da şehit koruculara veda töreni Diyarbakır'da şehit olan güvenlik korucuları Cevat Bilgiç ve İhsan Gür için tören yapıldı.