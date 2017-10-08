CHP ve HDP'lilerin görmek istemediği gözaltı fotoğrafı

Muğla'da Fırtına adıyla başlatılan operasyonla bölgeye sızmaya çalışan 5 PKK'lı terörist yakalandı. Güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 5 terörist ise ölü olarak ele geçirildi.
CHP PKK'LILARA ÜZÜLDÜ
Gözaltına alınan PKK'lıların fotoğraflarını paylaşan CHP'li vekiller ise, insan haklarını hatırlatarak yaşananları "rezalet" olarak nitelendirdi.
ASKER CEZALANDIRILSIN TALEBİ
CHP'li vekillerin paylaşımlarından sonra örgütün siyasi kanadı HDP de hemen açıklama yaparak görevli askerlerin cezalandırılmasını istedi.
CHP ve HDP'nin terörle mücadeleye engel olmaya çalıştığı bu günlerde; akıllara Fransa'da çekilen gözaltı fotoğrafı geldi.
PARİS'İN GÖBEĞİNDE ÇIPLAK GÖZALTI
2015 yılında terör örgütü DEAŞ'ın kanlı saldırılar düzenlediği Paris'te, Fransız polisi art arda opeasyonlar düzenliyordu.
Kasım ayında düzenlenen operasyon 5 terör şüphelisi gözaltına alınırken 1 şüphelinin çıplak bir şekilde götürüldüğü objektiflere yansımıştı.
CHP-HDP terörle mücadeleye engel olmak istiyor haberi