CHP: Yeterli imza toplanamadı

CHP'de muhalifler olağanüstü kurultaya giderek, 9 seçimdir koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi planlıyordu.

NOTER TASDİKLİ SUNULMUŞTU

Bu doğrultuda 2 hafta boyunca CHP'li delegelerden imza toplandı. Dün imzalar noter tasdikli olarak CHP Genel Merkezi'ne sunuldu.

Muhalifler bir de açıklama yaparak yeterli imza sayısı olan 625'i geçtiklerini ve 630 imzaya ulaştıklarını iddia ettiler.

"ELİMİZE ULAŞAN 614"

Ancak Genel Merkez'den bugün yapılan açıklama farklı yönde oldu. Buna göre Genel Merkez kendilerine teslim edilen imza sayısının 614 olduğunu belirtiyor.

"BİR KİŞİ 4 İMZA VERMİŞ"

Ayrıca bu 614 imzanın içerisinde 4 tanesi mükerrer imza; yani bir kişi farklı noterlere giderek dört kez imza vermiş. İmza verenler arasında 5 kişi ise artık delege olmayan isimler.

Böylece imza sayısı 604'e düşüyor.

İMZA SAYISI DAHA DA DÜŞECEK

Bu arada, imza veren çok sayıda delegenin de imzasını geri çektiği dile getirildi. Bu kişilerin tespit edilmesinin ardından kesin imza sayısının açıklanacağı duyuruldu.