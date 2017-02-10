CHP yurt dışında da 'hayır' için çalışacak

Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında CHP, yurt dışı hazırlıklarını tamamladı.

GURBETÇİLERE 'HAYIR'IN GEREKÇELERİNİ ANLATACAKLAR

Yurt dışındaki vatandaşların oylarına büyük önem veren CHP, gurbetçilerle bire bir temas kurarak, çeşitli toplantılar düzenleyerek, "hayır"ın gerekçelerini açıklayacak. Yapılacak anayasa değişikliği ile "Rejimin değişeceğini, parti devletinin yaratılacağını, TBMM'nin tasfiye edileceğini, çatışma ve terörün artacağını, Türkiye'nin bölüneceği"ni savunan CHP, gerekçelerini bildiri halinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara da ulaştıracak.

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Anayasa değişikliği kapsamında gerçekleştirilecek referandumda da CHP örgütlerinin önemli çalışmalara imza atacağını vurgulayan Bingöl, halkın iradesi olan sandıklara sahip çıkacaklarını açıkladı.