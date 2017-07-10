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CHP yüzde 49'u koruyamadı: Son durum yüzde 25

16 Nisan'dan sonra yapılan anketlerde herkesin partisine geri döndüğü, dolayısıyla CHP'nin yeniden yüzde 25'e düştüğü görülüyor.

10.07.2017 - 11:14
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CHP yüzde 49'u koruyamadı: Son durum yüzde 25

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün gerçekleşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet mitingi'ne değindi.

YÜZDE 49 KAYBEDİLDİ

Dün yaşanan kalabalığın kimseyi rahatlatmaması gerektiğini ifade eden Selvi, anketlerde 'hayır'cıları kapsayan yüzde 49 oy oranının korunamadığının görüldüğünü ve herkesin partisine döndüğünü söyledi.

CHP YÜZDE 25

Selvi'nin açıkladığı anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 24-25 bandında görülüyor; Ak Parti yüzde 50-52, MHP yüzde 11-12, HDP ise yüzde 8..

CHP yüzde 49'u koruyamadı: Son durum yüzde 25

"16 NİSAN'DAN SONRA HERKES PARTİSİNE DÖNDÜ"

Selvi'nin köşesinden ilgili bölüm şu şekilde; "Kılıçdaroğlu’nun başarılı yürüyüşü ve Maltepe mitingine yoğun katılımdan sonra sen hangi yüzde 49’dan söz ediyorsun denilebilir. Kimse rehavete kapılmasın.

16 Nisan’dan sonra yapılan anketler, herkesin partisine geri döndüğünü gösteriyor.

OY ORANLARI

AK Parti: Yüzde 50-52

CHP: Yüzde 24-25

MHP: Yüzde 11-12

HDP: Yüzde 8

"HEDEF 2019 SEÇİMLERİ"

16 Nisan geride kaldı. Yeni hedef 2019 seçimleri. 2019’da önce yerel seçimler ardından cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte milletvekili seçimi olacak.

Ama asıl mücadele cumhurbaşkanlığı seçimi için verilecek. Hedef, Erdoğan’ı ilk turda cumhurbaşkanı seçtirmemek. Merak etmeyin, yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu çıkmayacak.

"ERDOĞAN'A KARŞI BİR MACRON ARAYIŞINDALAR"

Kemal Kılıçdaroğlu’da da aday olmayacak. Erdoğan’a karşı bir Macron arayışındalar.

Tabii onlar Macron’u ararken Erdoğan çoktan ipi göğüslemezse."

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