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CHP'de 24 Haziran gecesi ne oldu tartışması sürüyor

CHP Grup Başkanvekili Altay "Seçim geçesi çıkıp ne diyecektik? Seçimi kaybettik desek kaybetmedik, kazandık desek kazanmadık." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 16:05..
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CHP'de 24 Haziran gecesi ne oldu tartışması sürüyor

Dün akşam Habertürk programına katılan Muharrem İnce'nin "Engin Altay'ı dinledim, seçim gecesi konuşmadım." ifadeleri üzerine Altay, açıklamalarda bulundu.

"O GECE ÇIKIP NE DİYECEKTİK"

Liderlik yaptığım noktalarda, etrafımdakileri dinlerim, kararı ben veririm şeklinde açıklama yapan Altay, "O geceyle ilgili Sayın İnce, belki biraz eksik söyledi. O gece açıklama yapılıp yapılmamasıyla ilgili bir değerlendirmeyi kendi aramıza yaptık. YSK ve Anadolu Ajansı verilerinin netleşmesi noktasında bence beklemekte fayda vardı. Halen aynı düşüncedeyim. O gece çıkıp ne diyecektik?

"OLUMSUZ BİR TABLOYLA KARŞILAŞTIĞIMIZI SAAT 9'DA FARK ETTİK"

Seçimi kaybettik desek kaybetmedik, kazandık desek kazanmadık. Verileri, veri akışlarını takip ediyoruz. Tabloya bakıyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından özel olarak da veri alıyoruz. Olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu saat 9 itibarıyla gördük. Ama siyasette umut bitmez. Gecenin 4'ünde kalkıp, Erdoğan'a hayırlı olsun demesinin de bir anlamı yoktu. Karar benim değildir, onundur. Ben liderlik yaptığım noktalarda, etrafımdakileri dinlerim, kararı  ben veririm. O karar da bizim değerlendirmelerimizle birlikte kendisine aittir. Kendisi de öyle söyledi zaten.

"DAHA NETLEŞMEMİŞ BİR YENİLGİYİ KABUL ETMENİN DE BİR ALEMİ YOK"

Bunu mesele yapmanın bir alemi yok. Şunu anlamıyorum; 'O gece niye 2'de, 3'te televizyona çıkılmadı?' Kamuoyu bu meseleye çok takıldı. Çıkılıp ne denilecekti? Herkes işin son dakikasına kadar, sandıktaki sandıkta, seçim kurullarındaki burada işini yapar, bütün bu işler, ertesi gün öğlene doğru bitti. İş bitmeden, çıkıp da ortalığı birbirine katmanın da alemi yok, daha netleşmemiş bir yenilgiyi kabul etmenin de bir alemi yok. Yapılanlar doğrudur. 24 Haziran'la ilgili bir şey kaşınmak isteniyorsa, kaşınacak nokta gece niye açıklama yapılmadı noktası değildir." ifadelerini kullandı.

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