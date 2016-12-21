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CHP'de 3 bin 631 kişiye ihraç

CHP, üyesi olmasına rağmen oyunu alamadığı 3 bin 631 kişinin partiyle ilişiğini kesti.

AA | 21.12.2016 - 16:27
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CHP'de 3 bin 631 kişiye ihraç

CHP'de 3 bin 631 kişiye ihraç

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, listelerde bulunmalarına rağmen, seçmen oldukları sandıklarda CHP'ye oy vermedikleri tespit edilen 3 bin 896 üyenin durumu da ele alındı.

3 BİN 631 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Çalışma kapsamında, 3 bin 631 üyenin partiyle ilişiği kesildi. Genel merkeze, seçimde oy verememe gerekçelerini ileten 265 kişi hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

CHP'ye oy vermeyen üyelerin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlukta olması dikkat çekiyor. Bu iller arasında Adıyaman, Diyarbakır, Ağrı, Kars, Mardin, Sivas, Siirt, Şırnak, Gümüşhane, Van ve Hakkari de bulunuyor.

Toplantıda, ayrıca Türkiye'nin dış politikası, anayasa değişikliği, artan terör olayları, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve ekonomide yaşanan gelişmeler de ele alındı.

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