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CHP'de 9 koltuğa talip adaylar

CHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyelerini ve grup başkanvekilleri belli olacak. Kıran kırana yarış var.

16.10.2017 - 06:48
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CHP'de 9 koltuğa talip adaylar

Kasımda yenilenecek TBMM Başkanlık Divanı üyelerini ve grup başkanvekillerini 26 Ekim’de belirleyecek olan CHP’de aday çok.

CHP’de 3 grup başkanvekili, 1 Meclis Başkanvekili, 4 kâtip üye ve 1 idare amiri için seçim yapılacak. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarafsız kalacağını ve sandıktan çıkan kim olursa onunla çalışacağını belirtmesi, aday patlaması yaşanmasına neden oldu. Meclis’te 133 sandalyesi bulunan CHP’de 30’un üzerinde aday 9 koltuğa talip.

HAMZAÇEBİ TALEBİ

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre bazı vekiller, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin yeniden grup başkanvekilliğine dönmesini istiyor. Hamzaçebi ise “Gelişmeleri ben de basından takip ediyorum” açıklamasını yaptı.

Hamzaçebi’nin gruba dönmesi durumunda TBMM Başkanvekilliği için İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan ile Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın isimleri konuşuluyor.

CHP'de 9 koltuğa talip adaylar

LEVENT GÖK'ÜN YENİDEN ADAY OLMASI BEKLENMİYOR

Levent Gök’ün yeniden aday olmasının beklenmediği CHP Grup Başkanvekilliği için Özgür Özel ve Engin Altay’ın yeniden adaylığı kesin gibi. Bu görev için Haluk Pekşen, Muharrem Erkek, Cemal Okan Yüksel, Aytuğ Atıcı, Candan Yüceer, Gaye Usluer, Hüsnü Bozkurt ve Engin Özkoç’un da adı geçiyor.

Tufan Köse’nin yeniden aday olmadığı TBMM İdare Amirliği için Yakup Akkaya, Kadim Durmaz, Özkan Yalım, İbrahim Özdiş ve Kazım Arslan’ın aday olacağı bildirildi.

CHP'de 9 koltuğa talip adaylar

Emre Köprülü’nün yeniden aday olmayacağı Meclis Başkanlık Divanı’nda ise 4 kâtip üyelik için Fatma Kaplan Hürriyet, Özcan Purçu ve Ali Haydar Hakverdi’nin yeniden aday olması beklenirken; Erkan Aydın, Barış Karadeniz, Vecdi Gündoğdu, Barış Karadeniz, Fethi Gürer, Ali Akyıldız, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mehmet Göker ve Bülent Öz diğer adaylar.

TEZCAN VE İNCE TALEBİ

Grup başkanvekilliği seçiminde çok aday çıkmasının doğru olmadığını belirten bazı vekiller, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na giderek seçime müdahale etmesi ve başkanvekillerini kendisinin belirlemesini istedi. Bu talebi dile getiren milletvekilleri, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin grup başkanvekili olmasını istiyor.

CHP'de 9 koltuğa talip adaylar

7 OY ALMALARI GEREKİYOR

CHP Grup Yönetmeliği’ne göre, Meclis Grup Başkanvekilliği ve Başkanlık Divanı görevlerine aday olacak milletvekillerinin seçilmesi için 133 milletvekilinden yarısının 1 fazlası olan 67’sinin oyunu alması gerekiyor. Ancak adayların çokluğu 26 Ekim’de başlayacak seçimlerde adayların 67 oya ulaşmasını güçleştirebilir.

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