CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, milletvekili adaylıklarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Listelerin YSK'ya 21 Mayıs'ta verileceğini ifade eden Tezcan, 24 Mayıs'ta da aday tanıtımının yapılacağını söyledi.

YERİ BELLİ OLAN TEK İSİM

Bülent Tezcan, "Şu ana kadar önemli ölçüde yol alındı ama adaylar henüz belirlenmiş değil. Bir tane aday söylüyorum. Genel Başkanımız şu anki Tunceli milletvekilimiz Gürsel Erol'u Elazığ'dan görevlendirdi. Yeri belli olan tek milletvekili adayımız Gürsel Erol'dur. Belki o da şimdi duydu.

"GİTSİN ÇALIŞMAYA BAŞLASIN"

Bugünden itibaren gitsin Elazığ'da çalışmaya başlasın. Özellikle 1 Kasım'a giderken ön seçimle belirlenen tek milletvekilimiz Gürsel Erol'du, bu dönemde de Elazığ'da ona görev düşüyor. Genel Başkan iradesiyle görevlendirilen adayımız Gürsel Erol'dur" ifadelerini kullandı.

CHP'DE KOLTUK OYUNLARI

Terör örgütü PKK'nın kanlı saldırılarına karşı en sert tepkileri veren CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un Elazığ'dan aday gösterilmesi, 'safdışı bırakıldı' yorumlarını yaptırdı.

YÜZDE 6 ALINAN ŞEHİRDEN ADAY

AK Parti'nin yüzde 66 oy oranına sahip olduğu Elazığ'da CHP'nin oy oranı sadece yüzde 6.

Tunceli yerine Elazığ'dan aday gösterilen Gürsel Erol, yüksek ihtimalle Meclis dışında kalacak.

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