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CHP'de adaylık için öne çıkan 4 isim

CHP'nin kapalı grup toplantısında; Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici ve Özgür Özel'in adaylığı masaya yatırıldı.

AA | 26.04.2018 - 07:19..
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24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan CHP, adayını belirlemek için çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda parti genel merkezinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında kapalı grup toplantısını gerçekleştirildi.

Toplantıda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer partilerin genel başkanlarıyla yaptığı ittifak görüşmeleri hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Ardından söz alan milletvekilleri, CHP'nin mutlaka kendi adayını çıkarması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

ÖNERİLEN 4 CHP'Lİ

3 saat 40 dakika süren toplantıda, bazı milletvekillerinin, cumhurbaşkanı adayı olarak Grup Başkanvekili Özgür Özel'i, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i önerdiği belirtildi.

EKONOMİ KONUSU...

Milletvekillerini dinledikten sonra konuşan Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'nin ekonomisinin kötüye gittiğini" vurgulayarak, ekonomiden anlayan, ekonomi konusunda başarılı çalışmaları olmuş bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin önemine işaret ettiği öğrenildi.

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