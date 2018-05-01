CHP'de adaylık yarışında öne çıkan isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını duyurmasının ardından ilk açıklama CHP'den gelmiş ve "Biz hazırız" mesajı verilmişti.

Hazır olmasına hazırız deseler de CHP'de parti içi çekişmeler yüzünden bugüne kadar bir türlü açıklanamayan bir aday sorunu olduğu gün gibi ortada.

"CHP içinden mi dışından mı, çatı aday olur mu, Abdullah Gül'ü destekler miyiz" gibi konular etrafında dönen tartışmalar da neticede vermedi ve CHP 4 Mayıs'ta adayını duyuracağını açıkladı.

CHP'nin adaylık borsasını incelemeye aldık, öne çıkan isimleri ve neden aday olarak düşünüldüklerini sıraladık:

MUHARREM İNCE

CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağının anlaşılması üzerine ismi üzerinde en çok yoğunlaşılan isim kuşkusuz Muharrem ince. Hem parti içi çalışmalarda öne çıkması hem de halkta bir parça karşılığının olması İnce'yi diğer adaylardan bir adım öne çıkarıyor. Muharrem İnce, daha önceki kurultaylarda da Kılıçdaroğlu'na rakip olmuş, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir seçimi kazanamayacağını bildiğini bu yüzden genel başkan değişikliğinin şart olduğunu vurgulamış ancak girişimleri sonuçsuz kalmış ve CHP lideri olamamıştı.

Muharrem İnce ayrıca Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapmış ve CHP liderine "Genel başkan olarak siz aday olmayacaksanız ben olacağım" demişti.

CHP tabanı Muharrem İnce'nin aday olmasını büyük ölçüde desteklese de, Kılıçdaroğlu'nun A takımını oluşturan yönetim kadrosu İnce'ye çok sıcak bakmıyor, çünkü solcu değil Atatürkçü kimliğiyle öne çıkıyor.

İLHAN KESİCİ

Kemal Kılıçdaroğlu, son yaptığı tarifte CHP'nin adayı olacak kişinin ekonomiye yatkın bir kimse olmasını arzuladığını belirtmişti. Kılıçdaroğlu son gezisinde İlhan Kesici'yi de beraberindeki heyete dahil edince gözler bir anda İlhan Kesici'ye çevrilmişti. Kesici, 90'lı yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tayyip Erdoğan'la yarışmış ve seçimi kaybetmişti.

Kılıçdaroğlu'nun "ekonomiden anlıyor" diye düşündüğü İlhan Kesici Türkiye'nin IMF'den kredi çekmesini savunanlar arasında yer alıyor.

ABDÜLLATİF ŞENER

Hakkında söylenecek çok bir şey yok; biz onu "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük siyasi loser kişisi" olarak tanımlıyoruz. AK Parti'nin kuruluş aşamasında yer aldıktan kısa bir süre sonra muhalif saflara dahil olan Abdüllatif Şener, o gün bugünder hemen her yöne savrulda, parti bile kurdu ancak hiçbir şekilde siyasi başarı elde edemedi. Halk TV'ye çıktığı programlar, katıldığı CHP organizasyonları dışında adı dahi anılmayan Şener'in kazanma imkanı neredeyse 0, yazıyla sıfır. Kendisi için de 'ekonomiden anlıyor' diyenler bulunsa da ekonomiden anladığını gösteren herhangi bir veriye şimdiye dek rastlanılamadı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Kendisini tanıyanların ağırlıklı bölümü sosyal medya kullanıcıları. Twitter'da aforizma tadında attığı tweetler sayesinde edindiği 720 bin takipçisinin oldukça beğenisini kazanıyor, bir finans profesörü... Ekonomiden anlasa da, Twitter'da fenomen olmuş ve parti tabanı tarafından tanınmayan Özgür Demirtaş'ın CHP'lilerin bile ne kadarından oy alabileceği sizin takdirinize kalmış.