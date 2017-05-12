taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5693
EURO
3,9016
ALTIN
140,90
PETR
50,8700

CHP'de akademisyenlerle referandum değerlendirmesi

CHP, kendisine ait gördüğü 'yüzde 49 hayır bloku'nu korumak ve büyütmek için akademisyenlerle toplanarak referandum değerlendirmesi yapacak.

12.05.2017 - 23:26
  1. Haberler
  2. İç Haber
CHP'de akademisyenlerle referandum değerlendirmesi

dasd

CHP’nin 2019 seçimleri öncesi yüzde 49’luk ‘hayır’ oylarını koruyarak büyütmeye yönelik üç aşamalı yol haritasının ilk adımını belirlemek için yarın Bursa’da toplantı yapılacak.

Bilimadamlarıyla yapılacak toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

REFERANDUM SONUÇLARI SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre CHP Parti Meclisi Üyesi Özkan Yıldız’ın başkanı olduğu Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Derneği’nce (SESADER) düzenlenen “Referandum Sonrası Türkiye Siyasetinde Gelişmeler” Çalıştayı’nın yarınki bölümünde referandum sonuçlarının seçmen davranışları açısından değerlendirmesi yapılacak.

KONUŞULACAK BAŞLIKLAR

Toplantıda, “Hayır bileşenlerinin (Siyasi Partiler, STK, DKÖ, vd) analizi ve ortak değerlerinin belirlenmesi, hayır oylarını korumak, güçlendirmek ve geliştirmek üzerine sosyal, siyasal ve stratejik öneriler ile CHP için yol haritası üzerine öneriler” ele alınacak.

Aralarında, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Nebi Sümer, Prof Dr. Rüstem Erkan, Prof. Dr. Tanju Tosun, Prof. Dr. Ayşe Buğra, Doç Dr. Yunus Emre’nin de bulunduğu 25 akademisyenin katılacağı toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşma yapacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti

TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti

138
Kılıçdaroğlu'na hakaret eden heykeltıraşa para cezası

Kılıçdaroğlu'na hakaret eden heykeltıraşa para cezası

114
Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

137
Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

22
Cumhurbaşkanı'nın Çin ve ABD ziyareti öncesi açıklamaları

Cumhurbaşkanı'nın Çin ve ABD ziyareti öncesi açıklamaları

213
Fatih Portakal deniz kızı dövmesi yaptırdı

Fatih Portakal deniz kızı dövmesi yaptırdı

183
Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM