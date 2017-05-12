CHP'de akademisyenlerle referandum değerlendirmesi

CHP’nin 2019 seçimleri öncesi yüzde 49’luk ‘hayır’ oylarını koruyarak büyütmeye yönelik üç aşamalı yol haritasının ilk adımını belirlemek için yarın Bursa’da toplantı yapılacak.

Bilimadamlarıyla yapılacak toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

REFERANDUM SONUÇLARI SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre CHP Parti Meclisi Üyesi Özkan Yıldız’ın başkanı olduğu Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Derneği’nce (SESADER) düzenlenen “Referandum Sonrası Türkiye Siyasetinde Gelişmeler” Çalıştayı’nın yarınki bölümünde referandum sonuçlarının seçmen davranışları açısından değerlendirmesi yapılacak.

KONUŞULACAK BAŞLIKLAR

Toplantıda, “Hayır bileşenlerinin (Siyasi Partiler, STK, DKÖ, vd) analizi ve ortak değerlerinin belirlenmesi, hayır oylarını korumak, güçlendirmek ve geliştirmek üzerine sosyal, siyasal ve stratejik öneriler ile CHP için yol haritası üzerine öneriler” ele alınacak.

Aralarında, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Nebi Sümer, Prof Dr. Rüstem Erkan, Prof. Dr. Tanju Tosun, Prof. Dr. Ayşe Buğra, Doç Dr. Yunus Emre’nin de bulunduğu 25 akademisyenin katılacağı toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşma yapacak.