CHP'de Atatürk'ü kim indirdi tartışması alevlendi

Türkiye gündeminde oldukça ağır konular varken, ana muhalefet partisi yine kendi içerisinde yaşadığı krizlerle oyalanıyor.
YENİ FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI
Geçtiğimiz yıl Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın CHP'den ihraç edilmesiyle sonuçlanan krize dair yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
Yaşanan süreçte Atatürk'ün portresini indirmekle suçlanan CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, fotoğrafları servis ederek yaşadıklarından sitem etti.
ATATÜRK PORTRESİNİ İNDİREN CHP'Lİ
Kendisine haksızlık yapıldığını ifade eden CHP'li Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraflar; CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un odasından.
Görüntülerde; Necati Yılmaz'ı suçlayan Aylin Nazlıaka da yer alıyor. Fotoğraflara göre; Atatürk portresini indiren vekil CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok.
KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK
Gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumundan şikayet eden Necati Yılmaz, sorumluların cezalandırılmasını istedi.