CHP'de Atatürk'ü kim indirdi tartışması alevlendi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut ile yürüttükleri Riva Projesi'nden elde ettikleri gelirler dolayısıyla bütçede revizyon yapma gereği duyduklarını söyledi.

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Dilan Deniz Çiçek'ten öpüşme sahnesi eleştirilerine cevap

Dizideki öpüşme sahnelerinin çok abartıldığını ifade eden oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bunların günlük hayatta da olduğunu belirtti.