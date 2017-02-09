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CHP'de AYM'ye gidilecek mi tartışması

Yeni Anayasa paketinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından Başbakan Yıldırım'ın "Millet AVM'ye, CHP AYM'ye gider" sözleri CHP'lileri kızdırdı

09.02.2017 - 15:11
  1. Haberler
  2. Politika

CHP

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'nin, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürüp götürmeyeceğini değerlendirdiğini belirtti. Başbakan Binali Yıldırım'ın "Millet AVM'ye gidiyor, CHP AYM'ye gidiyor" sözlerini hatırlatan Bingöl, şunları söyledi:

"BAŞBAKAN'IN YÖNLENDİRMESİYLE HAREKET EDECEK DEĞİLİZ"

"Anayasa Mahkemesi'ne gitme konusunda Sayın Başbakanın yönlendirmesi ile hareket edecek değiliz. Cumhurbaşkanının sonuçlandırmadığı bir değişiklikle ilgili ahkam kesmek doğru değil. Bu sürecin tamamlanmasının ardından yetkili kurullarımızda biz bunu değerlendiririz ve alınan karar doğrultusunda gereğini yaparız"

ALTAY 'AYM'YE BAŞVURACAĞIZ' DEMİŞTİ

Diğer yandan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı açıklamasında CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını söylemişti.

CHP anayasa değişikliğini AYM'ye taşıyacak haberiCHP'de AYM'ye gidilecek mi tartışması

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