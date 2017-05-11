taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.875
USD
3,5799
EURO
3,8940
ALTIN
140,85
PETR
50,6500

CHP'de bir istifa daha

Antalya Kemer İlçesi'nin kapanan Göynük Belediyesi eski Başkanı Necati Topaloğlu, CHP'den istifa etti.

11.05.2017 - 16:28
  1. Haberler
  2. İç Haber

Eski Göynük Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

KARARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

İstifa kararını Facebook'taki kişisel hesabından duyuran Topaloğlu, "Birçoğunuzun da bildiği gibi bölgemize ve bölgemiz insanına önce öğretmen olarak, sonra da iki dönem Göynük Belediye Başkanı olarak hizmet vermeye çalıştım. Her ikisinde de genel olarak başarılı olduğumu düşünüyorum. 16 yıldır mensubu olmaktan ve hizmet etmekten onur duyduğum partim CHP ile yaşanan son gelişmeler nedeniyle hukuki bağımlılığımı sonlandırmak zorunda kaldım. Bölgeme ve ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim. Herkese teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın." mesajına yer verdi.

CHP'de bir istifa daha

"ALDIĞIMIZ SİYASİ TERBİYE BUNU GEREKTİRDİ"

Necati Topaloğlu, "Aldığımız siyasi terbiye bunu gerektiriyordu. Biz yapılması gerekeni yaptık. Kimseye dargınlığımız, kızgınlığımız yok. Mücadelemiz devam edecek." demekle yetindi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan açıkladı: Köprülerden çift yönlü ücret almayacağız

Bakan açıkladı: Köprülerden çift yönlü ücret almayacağız

105
FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

80
Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

133
Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

48
Bakan Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması

Bakan Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması

60
Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

281
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM