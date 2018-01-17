CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Canan Kaftancıoğlu, geçmiş yıllarda attığı tweet'lerle gündeme geldi.

AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da eleştirilen Kaftancıoğlu'nun normal siyasetçilere göre farklı bir profili var.

CHP'DE DAVUL ZURNA COŞKUSU

Motor tutkunu olan CHP'li başkan, eşiyle domuz eti ziyafetleri yapıyor.

Paylaşımlarıyla kendisine beyaz Türk havası veren Kaftancıoğlu, görevini teslim almaya giderken ise davullu zurnalı seçim müziklerini çaldırdı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Kaftancıoğlu'nu bekleyen partililer, davullu zurnalı seçim şarkısıyla coştu.

CHP'de davullu zurnalı görev değişimi VİDEO