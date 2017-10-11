taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.394
USD
3,7113
EURO
4,3840
ALTIN
153,68
PETR
56,5100

CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

CHP'nin Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki delege seçimlerinde kavga çıktı.

11.10.2017 - 00:50
  1. Haberler
  2. İç Haber
CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka'nın seçmene küfrettiği ileri sürülürken, yaşanan arbedede 2 kişinin hafif yaralandığı, 1 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

CHP'nin Edremit ilçe teşkilatı binasında gerçekleştirilen delege seçimleri gergin geçti. Beyaz ve mavi liste olarak girilen seçimde zaman zaman sözlü tartışmalar ve arbede yaşandı.

CHP'Lİ BAŞKAN SEÇMENLERE KÜFRETTİ

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka'nın seçmenlere küfrettiği ileri sürülürken, Büyükşehir Belediye Yasası ile mahalle olan Zeytinli'nin eski belediye başkanı Hasan Arslan'ın da Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş'a omuz attığı ve listeleri taşıyan bir partilinin eline vurduğu iddia edildi.

CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

POLİS BİNA ÖNÜNDE ÖNLEMLER ALDI

Gerginlik nedeniyle olay yerine sevk edilen çok sayıda polis teşkilat binası önünde önlem aldı. Çıkan olaylarda 2 kişi hafif şekilde yaralandı, bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

İlginizi Çekebilir
Atatürk büstüne molotof atan terörist tutuklandı
Adana'da Atatürk büstüne molotof atan 16 yaşındaki PKK yandaşı H.Ş, çıkarıldığı makemede tutuklandı.
Kocaeli'nde freni boşalan araç evin bahçesine girdi
Yokuş aşağı ilerleyen aracını durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.
Kadıköy'de temel kazısı sırasında göçük
İnşaatın temel kazası sırasında duvarın çökmesi sonucu 2 otomobil inşaat alanına devrildi.
Göçerlerin dönüş yolculuğu başladı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki göçerlerin, yaylalarda geçirdikleri 6 ayın ardından havaların soğumasıyla dönüyorlar.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

75
Adana'da bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Adana'da bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

2
Ronaldo'dan 32 gole yüzde 56'lık katkı

Ronaldo'dan 32 gole yüzde 56'lık katkı

0
Dünya Kupası için play off oynayacak ülkeler belli oldu

Dünya Kupası için play off oynayacak ülkeler belli oldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM