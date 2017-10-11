CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka'nın seçmene küfrettiği ileri sürülürken, yaşanan arbedede 2 kişinin hafif yaralandığı, 1 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

CHP'nin Edremit ilçe teşkilatı binasında gerçekleştirilen delege seçimleri gergin geçti. Beyaz ve mavi liste olarak girilen seçimde zaman zaman sözlü tartışmalar ve arbede yaşandı.

CHP'Lİ BAŞKAN SEÇMENLERE KÜFRETTİ

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka'nın seçmenlere küfrettiği ileri sürülürken, Büyükşehir Belediye Yasası ile mahalle olan Zeytinli'nin eski belediye başkanı Hasan Arslan'ın da Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş'a omuz attığı ve listeleri taşıyan bir partilinin eline vurduğu iddia edildi.

POLİS BİNA ÖNÜNDE ÖNLEMLER ALDI

Gerginlik nedeniyle olay yerine sevk edilen çok sayıda polis teşkilat binası önünde önlem aldı. Çıkan olaylarda 2 kişi hafif şekilde yaralandı, bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.













