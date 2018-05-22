CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

Partiler, 24 Haziran genel seçimi için milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. 550 milletvekili sayısının 600'e çıkmasıyla birlikte Antalya'nın vekil sayısı da 14'ten 16'ya yükseldi.

CHP'nin Antalya milletvekili aday listesinde ise en yaşlı ve en genç iki aday buluştu. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 1'inci sırada yer alırken, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu İsmail Hakkı Gül ise 16'ncı sırada yer aldı.

BAYKAL, MECLİS'E 45 YIL ÖNCE GİRDİ

1938 yılında dünyaya gelen Deniz Baykal, ilk olarak 1973 yılında Meclis'e girdi. Baykal, 1974'te Bülent Ecevit başbakanlığında kurulan CHP- MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı, 1978'de kurulan 3'üncü Ecevit hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP- CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. Baykal, 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP, yüzde 10'luk seçim barajını aşamayınca ilk kez parlamento dışında kaldı. 30 Eylül 2000 tarihinde 3'üncü kez CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Baykal, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi. 'Kaset komplosu' sonrası 10 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Baykal, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken seçimlerde CHP'den yeniden Antalya milletvekili seçildi. 16 Ekim 2017'de geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan Deniz Baykal'ın tedavisine halen Ankara'da devam ediliyor.

"YAŞIMA GÖRE DAHA TECRÜBELİYİM"

CHP listesinin son sırasında yer alan milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül, babası gibi siyasetin en gençlerinden oldu. 1994 seçimlerinde 31 yaşındayken, CHP'den Kemer Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Gül'ün oğlu İsmail Hakkı Gül, dün YSK'ya teslim edilen listede CHP Antalya'nın 16'ncı sıra adayı gösterildi. Ülkedeki genç nüfusun yüzde 20'den fazlasının işsiz, 2 milyon çocuğun ise işçi olduğunu belirterek, milletvekili aday adayı olduğunu belirten İsmail Hakkı Gül, "Birçok kesim tarafından 'Önemsiyoruz' denilerek, aslında önemsenmeyen gençliğimizin sesi olup, problemlerinin de temsilcisi olmak için aday adayı oldum" dedi.

İsmail Hakkı Gül, adaylığıyla ilgili şunları söyledi: "Benim için çok gurur verici. Antalya'mızı ve Kemer'i temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Siyasetçi bir aileden gelmemden dolayı yaşıma göre daha tecrübeliyim. Buradaki amacım, gençleri siyasete yaklaştırabilmek. Siyasete daha sıcak bakabilmeleri için bu yola çıktım. Onların temsilcisi olmak, istediklerini yerine getirmek için Meclis'e girmeyi hedefledim."

İSMAİL HAKKI GÜL'ÜN HAYAT HİKAYESİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde, ​31 Temmuz 1999 tarihinde doğan İsmail Hakkı Gül, ilk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Sporun çeşitli dallarında başarılar elde eden Gül, şu anda Ankara Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor. Küçük yaştan itibaren siyasetin içinde bulunan İsmail Hakkı Gül, iyi derecede İngilizce biliyor.