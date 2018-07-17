CHP'de Gamze Akkuş İlgezdi tarafını seçti

Türkiye, 24 Haziran'da geleceği için yeni bir sayfa açtı.
Milletin tercihi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kurduğu yeni kabinesiyle çalışmalarına hız verdi.
Muhalafette ise liderlik krizi yaşanıyor.
Katıldığı tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı muhalif vekiller harekete geçti.
Muharrem İnce'yi destekleyen muhalif isimler, olağanüstü kurultay için 1 günde 353 imza topladı.
SERVETİNE SERVET KATTI
İmza çalışmaları devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duran milletvekilleri de tek tek tarafını belli etmeye başladı.
İMZA İSTEDİLER, VERMEDİ
Bu isimlerden biri de, kamuoyunda rezidanslar kraliçesi olarak bilinen Gamze Akkuş İlgezdi oldu.
Lüks rezidanstaki daireleri ortaya çıkınca Kemal Kılıçdaroğlu tarafından korumaya alınan İlgezdi, kurultay için imza vermeyi reddetti.
KILIÇDAROĞLU TWEET'İ
Gamze Akkuş İlgezdi, Twitter hesabından ise CHP'nin grup toplantısı olduğunu duyurarak herkesin Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlemesi gerektiğini işaret etti.
ATAŞEHİR'DE BATTAL BOY YOLSUZLUK
Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, hakkındaki soruşturmalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
Çift hakkındaki yolsuzluk iddialarının arkası, hiç kesilmedi.
Bu iddialar Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar uzadı.
İlgezdilerin lüks dairesinin bulunduğu rezidansta Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızının da dairesinin olduğu ortaya çıkmıştı.