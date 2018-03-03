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CHP'de genel başkan kontenjanı artıyor

Genel başkanın kontenjan hakkını genişleten madde CHP'lileri kızdırdı. "Parti içi demokrasi geriye gidiyor." eleştirilerine Kılıçdaroğlu "Ön seçimi de ben getirdim." diyerek cevap verdi.

Haber Merkezi | 03.03.2018 - 15:02..
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CHP'de genel başkan kontenjanı artıyor

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Dün gerçekleştirilen CHP'nin kapalı grup toplantısı 8 buçuk saat sürdü. Milletvekilleri ile birlikte Parti Meclisi ve YDK üyelerinin de katıldığı toplantıda 50'yi aşkın isim söz aldı.

GENEL BAŞKANLIK KONTENJANI GENİŞLİYOR

Güçlü genel sekreterlik modelinin de tüzükte yer alması önerilen toplantıda en çok eleştiri ise genel başkanın kontenjan hakkını genişleten maddeye oldu.

Söz alan vekil ve PM üyelerinin çoğu bunun parti içi demokrasiden ve ön seçimden geriye gidiş anlamına geldiğini iddia etti.

"ÖN SEÇİMİ DE BEN GETİRDİM" DEDİ

Toplantının sonunda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ön seçimi kendisinin getirdiğini hatırlattı, "Demokratik bir tüzük yapmıştık, şimdi bunu daha demokratik bir hale getiriyoruz" dedi.

TEK TEK OYLANACAK

Tüzük maddelerini kurultayda tek tek oylanacağını belirten Kılıçdaroğlu, "AK Parti'nin torba yasa mantığı ile yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI NASIL BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğine yönelik maddede de genel merkez yoklamasının bir seçenek olarak yer alması tepki çekti, daha katılımcı bir yöntemin olması istendi.

GENÇLİK YAŞI

Taslak tüzükteki gençlik yaşının 30'dan 35'e yükseltilmesine de tepki gösterildi, "Yaş 30 olarak kalmalı ya da kota yüzde 33'e çıkartılmalı" önerisinde bulundu.

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