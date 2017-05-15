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CHP'de geniş çaplı revizyon

Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcısı Zeynep Altıok'un yerine İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'yi getirebileceği konuşuluyor.

15.05.2017 - 10:41
  1. Haberler
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CHP'de geniş çaplı revizyon

CHP’de olağanüstü kurultay tartışmaları ve yaşanan istifaların ardından kulislerde sıkça dillendirilen MYK revizyonunun bugün yapılabileceği konuşuluyor.

REVİZYON İDDİASI GÜÇLENDİ

Alınan bilgilere göre perşembe günü Genel Merkez’deki makamında İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile görüşen ve Erdoğdu’ya Böke’nin istifasıyla boşalan ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini öneren Kılıçdaroğlu’nun, pazartesi gününü işaret etmesi, kulislerde daha geniş çaplı bir revizyonun da yaşanabileceği iddialarına güçlendirmiş oldu.

GAMZE İLGEZDİ'NİN ADI GEÇİYOR

Bir süredir siyasi olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı düşen insan ve doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un görevden alınması bekleniyor.

CHP'de geniş çaplı revizyon

Kılıçdaroğlu’nun Altıok’un performansından memnun olmadığını yakın çevresine ifade ettiği belirtilirken, insan ve doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı pozisyonunu ikiye ayırabileceği de konuşuluyor. Kulislerde bu pozisyon için İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Gamze İlgezdi’nin adı geçiyor.

CHP'de geniş çaplı revizyon

KULİSLERDE KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ GÖREVLENDİRME YAPABİLECEĞİ KONUŞULUYOR

Parti kulislerinde, bazı PM üyelerinin genel sekreterlik makamını talep ettikleri ve bu görev için kulis faaliyeti yürüttükleri de ifade ediliyor. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun performansına yönelik soru işaretleri barındırsa da mevcut genel sekreter Kamil Okyay Sındır’ı görevden alıp almama konusunda henüz karar vermediği belirtiliyor.

Kulislerde boş bulunan kültür ve sanattan sorumlu MYK üyeliği başta olmak üzere boş bulunan diğer makamlar için de Kılıçdaroğlu’nun görevlendirme yapabileceği ifade ediliyor.

KURULTAYA GİDEN SÜREÇTE ZORLUK YAŞANABİLİR

Parti kulislerinde ilan edilen olağan kongre takvimi nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun MYK’sını örgütü tanıyan isimlerle takviye etmesinin zorunlu olduğu, aksi takdirde birden fazla genel başkan adayının çıkması beklenen Ocak 2018 Kurultayı’na giden süreçte, zorluk yaşayabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

CHP'de geniş çaplı revizyon
(CHP'li Gamze İlgezdi PKK'lının cenazesine katılıp, tabuta sarılıp ağlamıştı)

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi PKK'lı cenazesinde haberiCHP'de geniş çaplı revizyon
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