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CHP'de Gürsel Erol hakkında karar çıkmadı

CHP'nin 41 yıl sonra milletvekili çıkardığı Elazığ'dan seçilen ve kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Gürsel Erol savunma yaptı.

AA | 24.07.2018 - 12:31..
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CHP'de Gürsel Erol hakkında karar çıkmadı

24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapan ve ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklayan Erol, Parti Meclisi (PM) kararı ile YDK'ye sevk edilmişti.

KARAR ÇIKMADI

Erol, dün Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplanan YDK'ye katılarak savunmasını yaptı.

Erol'u dinleyen YDK, ihraç talebiyle ilgili herhangi bir karar vermezken, toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

41 YIL SONRA BİR İLK...

CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Erol seçimlerdeki başarısızlığın genel merkez yönetiminden kaynaklandığını belirterek, "Mevcut Genel Merkez yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum." demişti.

Erol, CHP önünde oturma eylemi başlatacağını da duyurmuş ancak bir gün sonra "partililerin karşı karşıya gelmemesi için" eylemi iptal ettiğini açıklamıştı.

Gürsel Erol, 28 Haziran'da toplanan PM'de, oy çokluğu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ye sevk edilmişti.

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