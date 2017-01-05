CHP'de güvenlik tedbirleri artırıldı

Siyasilere yönelik suikast iddialarının ardından Söğütözü semtindeki genel merkez binasının içindeki ve dışındaki güvenlik kameralarının sayısı artırıldı, açıları genişletildi.

Bir süre önce güvenlikçiler için bahçe girişine yapılan güvenlik kulübesinin camlarının içeriyi göstermeyen filmlerle kaplanması kararı alındı. Buradaki x-ray cihazları yenilenirken, tüm konukların bu cihazlardan geçmesi şartı konuldu.

ARAÇLARA HAFIZALI KONTROL

Partinin kapalı otoparkına girecek tüm araçlarda ise arama yapılmaya başlandı. Güvenlik personeli, kapalı otopark girişinde özel dijital hafızalı aletle araçları kontrol ediyor.

CHP'de ayrıca polis ve özel güvenlik personelinin sayıları da artırıldı. Söz konusu ihbarlar nedeniyle bir süre önce Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4,5 ton ağırlığında zırhlı araç tahsis edilmişti.

KILIÇDAROĞLU TEKİRDAĞ'DA

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun tahsis edilen zırhlı aracın işlemleri tamamlanmadığından Tekirdağ’a VIP aracıyla gittiği öğrenildi.