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CHP'de güvenlik tedbirleri artırıldı

CHP Genel Merkezinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken polis ve özel güvenlik sayısı da artırıldı.

AA | 05.01.2017 - 13:37
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Siyasilere yönelik suikast iddialarının ardından Söğütözü semtindeki genel merkez binasının içindeki ve dışındaki güvenlik kameralarının sayısı artırıldı, açıları genişletildi.

CHP'de güvenlik tedbirleri artırıldı

Bir süre önce güvenlikçiler için bahçe girişine yapılan güvenlik kulübesinin camlarının içeriyi göstermeyen filmlerle kaplanması kararı alındı. Buradaki x-ray cihazları yenilenirken, tüm konukların bu cihazlardan geçmesi şartı konuldu.

CHP'de güvenlik tedbirleri artırıldı

ARAÇLARA HAFIZALI KONTROL

Partinin kapalı otoparkına girecek tüm araçlarda ise arama yapılmaya başlandı. Güvenlik personeli, kapalı otopark girişinde özel dijital hafızalı aletle araçları kontrol ediyor.

CHP'de güvenlik tedbirleri artırıldı

CHP'de ayrıca polis ve özel güvenlik personelinin sayıları da artırıldı. Söz konusu ihbarlar nedeniyle bir süre önce Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4,5 ton ağırlığında zırhlı araç tahsis edilmişti.

CHP'de güvenlik tedbirleri artırıldı

KILIÇDAROĞLU TEKİRDAĞ'DA

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun tahsis edilen zırhlı aracın işlemleri tamamlanmadığından Tekirdağ’a VIP aracıyla gittiği öğrenildi.

CHP'de güvenlik tedbirleri artırıldı

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