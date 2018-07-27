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CHP'de imza tartışması devam ediyor

Kurultay sürecindeki CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "559 noter onaylı imza var" sözlerine Gaye Usluer "628 imza var" diyerek karşılık verdi.

Haber Merkezi | 27.07.2018 - 22:06..
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CHP'de imza tartışması devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi, 24 Haziran seçimlerini kaybettikten sonra kriz yaşarken, Muharrem İnce destekçileri ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin imza sayısı tartışması devam ediyor.

TWITTER'DAN ATIŞTILAR

Kılıçdaroğlu destekçisi CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Twitter hesabından; "Yorumsuz: Geçen hafta Cuma günü 604 noter onaylı imza elimizde demiştiniz. Biz de hiç bekletmeyin getirin olağanüstü Kurultayı toplayalım demiştik. Bugün elimizde 559 noter onaylı imza var diyorsunuz!" paylaşımını yapınca cevap gecikmedi.

CHP'de imza tartışması devam ediyor

Yaşar Tüzün ile birlikte imza toplanma sürecini yöneten Gaye Usluer, Erkek'in bu paylaşımına; "Yorumlu! Noter onaylı toplam imza sayısı 628. Bir daha 628... İyi okuyalım." diyerek karşılık verdi.

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