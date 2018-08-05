CHP'de imza veren delegelerin listesi çıkarıldı

CHP'li muhaliflerin imzaları teslim etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde çalışma yapıldı ve imza veren delegelerin illere göre dağılımının listesi çıkarıldı.

5 İLDEN İMZA ÇIKMADI

Ortaya çıkan listeye göre, 81 ilin 76'sında muhalifler kurultay için imza topladı. Sadece Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin de aralarında bulunduğu Şırnak, Amasya, Çankırı, Sinop'tan imza veren olmadı.

NEREDEYSE TÜM İLLERDEN İMZA VAR

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre; Muharrem İnce'nin memleketi Yalova ile Sakarya, Manisa, Kilis, Aksaray, Bartın, Batman, Bilecik, Düzce ve Hakkari illerinde muhalifler tulum çıkardı.

Listeye göre CHP'de 144 milletvekilinden 10 milletvekili ile 60 kişilik Parti Meclisi'nden 12 üye olağanüstü kurultayın toplanması için imza verdi. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'ndan ise 4 üye olağanüstü kurultayın toplanmasını istedi.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE FİRE

En fazla delegeyle kurultayın kaderini etkileme şansına sahip İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tablo da ortaya çıktı. 7 ay önce yapılan kurultayda Kılıçdaroğlu'nun yanında ağırlıklı olarak saf tutan üç büyük şehirde bu kez genel merkezin büyük oranda fire vermesi dikkat çekti.

171 delegenin bulunduğu İstanbul'da kurultay toplanması için 71 delege imza verirken, Trabzon'da 11 delegenin 10'u, Konya'da 27 delegenin 20'si, Kocaeli'nde 22 delegenin 14'ü, Ardahan'da 4 delegenin 3'ü, Samsun'da 17 delegenin 14'ü, Bursa'da 35 delegenin 22'si, Denizli'de 14 delegenin 13'ü, Diyarbakır'da 22 delegenin 15'i, Adana'da 25 delegenin 9'u kurultay için imza verdi.

61 delegesi bulunan Ankara'da 23 delege olağanüstü kurultay için imza verirken, 52 delegesi bulunan İzmir'de 26 delegenin yani, delegelerin yarısının olağanüstü kurultay için imza vermesi dikkat çekti. Özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın İzmir'den aday olmaması için kulis yapan il teşkilatının kurultay için imza vermesi Özkan'a tepki olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun safında net duruş sergileyen İstanbul'da da fireler beklenenden yüksek çıktı.