1 İstanbul'da çıkan yangında 3 yabancı işçi öldü Beylikdüzü'nde kağıt toplayıcılarının barındığı konteynerde çıkan yangında ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç kişi hayatını kaybetti.

2 Kılıçdaroğlu CHP’de Alevi ağırlık politikasını bitirdi Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’in kulisine göre Kemal Kılıçdaroğlu politika değişikliğine gitti. Partideki “Alevi ağırlığı”ndan uzak durma kararı alan Kılıçdaroğlu artık parti içinde orta yolu izleyecek

3 Seval Aktaş istifa etti Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, torpille İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olduğu söylentilerinin ardından yükselen tepkilerden dolayı istifa etti.

4 Neçirvan Barzani Vatikan'da Papa ile görüştü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için Papa Franciscus ile görüştü.

5 ABD'de kış sertleşiyor; gölde 6 metrelik dalgalar oluştu ABD'nin Indiana eyaletinde etkili olan kar yağışı ve rüzgar, Michigan Gölü’nde boyu 6 metreyi aşan dev dalgalara neden oldu.

6 Adana'da 8. kattan düşen Sarıyıldız hayatını kaybetti Adana'da yaşayan 39 yaşındaki Önder Sarıyıldız balkona çıktı. Dengesini kaybetmesi sonucu 8. kattan düşen Sarıyıldız, hayatını kaybetti.