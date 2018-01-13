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Kılıçdaroğlu CHP’de Alevi ağırlık politikasını bitirdi

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’in kulisine göre Kemal Kılıçdaroğlu politika değişikliğine gitti. Partideki “Alevi ağırlığı”ndan uzak durma kararı alan Kılıçdaroğlu artık parti içinde orta yolu izleyecek

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 07:34..
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Kılıçdaroğlu CHP’de Alevi ağırlık politikasını bitirdi

CHP İstanbul İl Başkanı'nın seçileceği 36. Olağan İl Kongresi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir araya gelecek. Saat 10:00'da toplanacak CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapacak.

Kılıçdaroğlu CHP’de Alevi ağırlık politikasını bitirdi

KILIÇDAROĞLU: TARAF DEĞİLİM

CHP Lideri, gergin bir ortamda gerçekleşmesi beklenen kongrede “taraf olmadığını” adaylara bildirdi.

KILIÇDAROĞLU ALEVİ AĞIRLIĞINDAN UZAK DURUYOR

Öte yandan Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’in kulisine göre Kılıçdaroğlu artık partide Alevi ağırlığından uzak duruyor. CHP Lideri orta yol izleyerek 2019’a kavgasız gitmek istiyor ve buna “yeni bir siyaset anlayışı” adını veriyor.

Kılıçdaroğlu CHP’de Alevi ağırlık politikasını bitirdi

654 DELEGE SANDIK BAŞINA GİDECEK

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından gerçekleştirilecek seçimde 654 il delegesi sandık başına gidecek. Kongrede en yüksek oyu alan aday, CHP İstanbul İl Başkanı olacak.

2 ADAY VAR

CHP İstanbul İl Başkanlığı için, mevcut başkan Cemal Canpolat ile CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Canan Kaftancıoğlu adaylıklarını koymuştu.

Kılıçdaroğlu CHP’de Alevi ağırlık politikasını bitirdi

Kılıçdaroğlu CHP’de Alevi ağırlık politikasını bitirdi

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