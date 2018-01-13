Kılıçdaroğlu CHP’de Alevi ağırlık politikasını bitirdi

CHP İstanbul İl Başkanı'nın seçileceği 36. Olağan İl Kongresi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir araya gelecek. Saat 10:00'da toplanacak CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapacak.
KILIÇDAROĞLU: TARAF DEĞİLİM
CHP Lideri, gergin bir ortamda gerçekleşmesi beklenen kongrede “taraf olmadığını” adaylara bildirdi.
KILIÇDAROĞLU ALEVİ AĞIRLIĞINDAN UZAK DURUYOR
Öte yandan Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’in kulisine göre Kılıçdaroğlu artık partide Alevi ağırlığından uzak duruyor. CHP Lideri orta yol izleyerek 2019’a kavgasız gitmek istiyor ve buna “yeni bir siyaset anlayışı” adını veriyor.
654 DELEGE SANDIK BAŞINA GİDECEK
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından gerçekleştirilecek seçimde 654 il delegesi sandık başına gidecek. Kongrede en yüksek oyu alan aday, CHP İstanbul İl Başkanı olacak.
2 ADAY VAR
CHP İstanbul İl Başkanlığı için, mevcut başkan Cemal Canpolat ile CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Canan Kaftancıoğlu adaylıklarını koymuştu.