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CHP'de istifa: Liste saygın, etik ve vicdani değil

CHP'nin milletvekilleri adaylıkları listesinde haksızlık yapıldığı belirken partinin Hatay'dan adayı Hasan Ramiz Parlar, adaylıktan çekildi.

DHA | 23.05.2018 - 01:36..
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CHP'den kazan kaynamaya devam ediyor. Hatay'da CHP adına listenin 6. sırasından aday gösterilen Parlar, sosyal medya üzerinden çekildiğini açıkladı.

CHP'de istifa: Liste saygın, etik ve vicdani değil

"SAYGINLIK VE SİYASET ETİĞİ AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ"

CHP Genel Merkezi tarafından Hatay Milletvekilliği aday listesinde son dakikada yapılan değişikliğin yankıları sürüyor.

Hasan Ramiz Parlar, bu durumun liste dışı kalan ya da sırası değiştirilen isimler açısından üzücü ve onur kırıcı olduğu ve siyaset etiği açısından onaylamadığı gerekçesiyle milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı.

Parlar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hatay ve birkaç ilin listelerinde yapılan değişiklikleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin saygınlığı ve güvenilirliği ile siyaset etiği ve toplum vicdanı açısından kabul edilebilir bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP'de istifa: Liste saygın, etik ve vicdani değil

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