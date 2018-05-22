CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken; CHP'de koltuk savaşları yaşandı. Partide devam eden liste krizinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

PARTİDE LİDER KİM

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı bilinen listelere son dokunuşu Bülent Tezcan'ın yaptığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin tartışılmasına neden olan detayları, İstanbul Milletvekili Eren Erdem açıkladı.

KEMAL YAZDI, BÜLENT ÇİZDİ

Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanan Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adının listeye yazıldığını ancak Bülent Tezcan'ın kendisinin üzerini çizdiğini ifade etti.

Eren Erdem'in üzeri Bülent Tezcan tarafından çizildi

"BİZDEN HOŞLANMAMIŞ OLABİLİR"

CHP'li Eren Erdem, "Genel Başkanımız bizleri yazdı, Bülent Tezcan'ın takdiriyle biz olmadık. Bizden hoşlanmamış olabilir..." diye konuştu.