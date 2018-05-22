taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.258
USD
4,5773
EURO
5,3942
ALTIN
189,90
PETR
79,4700

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından listeye yazılan Eren Erdem'in üzeri, Bülent Tezcan tarafından çizildi. Parti içinde tartışmalar başladı.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 09:05..
  1. Haberler
  2. Politika
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken; CHP'de koltuk savaşları yaşandı. Partide devam eden liste krizinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

PARTİDE LİDER KİM

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı bilinen listelere son dokunuşu Bülent Tezcan'ın yaptığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin tartışılmasına neden olan detayları, İstanbul Milletvekili Eren Erdem açıkladı.

KEMAL YAZDI, BÜLENT ÇİZDİ

Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanan Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adının listeye yazıldığını ancak Bülent Tezcan'ın kendisinin üzerini çizdiğini ifade etti.

Eren Erdem'in üzeri Bülent Tezcan tarafından çizildi

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

"BİZDEN HOŞLANMAMIŞ OLABİLİR"

CHP'li Eren Erdem, "Genel Başkanımız bizleri yazdı, Bülent Tezcan'ın takdiriyle biz olmadık. Bizden hoşlanmamış olabilir..." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Alman medyası Putin'e çiçek tepkisi
Merkel ile Putin arasındaki görüşmede Putin'in Alman Başbakan'ı çiçek buketiyle karşılaması Alman medyasında "kendisini üstün pozisyona sokmak istiyor" şeklinde yorumlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 günlük kampanya programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 günlük kampanya programının ayrıntıları netleşti.
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler
Tarafsız Bölge'de uzmanlar, AK Parti'nin aday listesinin hangi özelliklere göre hazırlandığını yorumladı.
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listesini oluştururken dikkat ettikleri kriterlere değindi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

396
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

261
İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

108
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

34
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

111
HDP'li Alican Önlü yeniden aday

HDP'li Alican Önlü yeniden aday

36
Esad Suriyelilere dönün çağrısı yaptı

Esad Suriyelilere dönün çağrısı yaptı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM