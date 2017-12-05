CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı

ÖNEMLİ İLLER CHP YÖNETİMİNİ BELİRLEYECEK

CHP'de, 36. Olağan Kurultayı öncesi il ve ilçe kongreleri düzenleniyor. Bu kongreler 3-4 Şubat 2018'de Ankara'da yapılacak kurultayı etkileyecek.

Bugüne kadar 8 il ve 300'e yakın ilçe kongresini gerçekleştiren partide "yönetimi belirleyecek" kadar önemli illere ise henüz sıra gelmedi.

KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'DAKİ SÜRECE MÜDAHALE ETTİ

Yaklaşık 200 kurultay delegesi bulunan İstanbul kongre sürecinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla durduruldu.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI DELEGE LİSTESİ HAZIRLANIYORDU

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sürecin Kılıçdaroğlu'na karşı bir delege listesi hazırlandığı ve bunun ortaya çıkması üzerine durdurulduğu belirtiliyor.

KURULTAYA KISA SÜRE KALA KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA ADAY ÇIKACAK

Şu ana kadar 36. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir aday ismi dillendirilmese de söz konusu "muhalif kesimin" delegelerle güç kazanması halinde kurultaya kısa bir süre kala harekete geçebileceği aktarılıyor.

İSYAN BAYRAĞINI KADIKÖY VE BAHÇELİEVLER AÇTI

CHP yönetiminin yaptığı araştırmada ise Kılıçdaroğlu'na karşı delege yazımının yapıldığı ilçelerin Kadıköy ve Bahçelievler olduğu ortaya çıktı.

Parti yönetimi bu iki ilçedeki sorunu "delege yazımı" olarak değil de ilçe yöneticileri arasındaki tartışmalar olarak aktarsa da gerçek nedenin delegeler olduğu biliniyor.

Kısa bir süre kalması nedeniyle CHP yönetiminin bu iki ilçe kongresini kurultay sonrası yapılmak üzere iptal ederek, diğer ilçelerde süreci devam ettireceği belirtiliyor.

Kadıköy ve Bahçelievler'de yaşananlar nedeniyle bundan sonraki dönemde parti yönetiminin süreci dikkatle izleyeceği ve listeleri kendinin oluşturacağı ifade ediliyor.

'TEK ADAM', CHP'DEKİ İKTİDARINI SAĞLAMA ALMAYA ÇALIŞIYOR

CHP Genel Başkanının "delege yazımını" bu kadar sıkı tutmasının en önemli nedeni ise Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultay'da yaşananlar.

Bu kurultayda Muharrem İnce'yle yarışan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçilmişti ancak büyük bir sürpriz yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 740 oy çıkarken, İnce ise 415 oy almıştı.

Burada önemli olan ise aday gösterilirken verilen imza sayısı. CHP tüzüğüne göre toplam delege sayısının yüzde 10'u bir kişiyi aday göstermek için yetiyor.

CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu 944, Muharrem İnce 177 imzayla Genel Başkan adayı olmuştu.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy sayısı, kendisine genel başkan adaylığı için verilen imza sayısının ise çok altında kalmıştı.