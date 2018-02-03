CHP'de kurultay günü

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ABD’nin yeni nükleer doktrininin, uluslararası arenada işlediği her türlü eylemin sorumluluğunu reddetme fırsatını verdiği belirtildi.

ABD yeni doktrini ile sorumsuzluk hakkı elde ediyor

Cenk Tosun hakkında konuşan Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, "Yurt dışından gelen bir oyuncunun Premier Lig'de başarılı olması zor" dedi.

Sam Allardyce: Cenk Tosun'un başarılı olması zor

Adana’da evinin balkonundan atlayarak intihar eden şahıs hayatını kaybetti.

4’üncü kattan atlayarak intihar etti

Parti Meclisi üyeliği için CHP'ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü'nün talebi reddedildi.

Nevşin Mengü CHP'ye üye olmak istedi

Seçim çalışmalarını sürdüren Ali Koç'un Kuyt'la sürekli olarak fikir alış verişinde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Koç'un, Alex için bir veda töreni düzenleyeceği belirtildi.

Ali Koç'un Kuyt ve Alex planı

Size kendinizi masalda gibi hissettirecek pembe göller, dünya üzerinde yalnızca 8 tane bulunuyor.

Dünyada 8 pembe göl var, biri Türkiye’de

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen patlamada bir polis memuru hafif yaralandığı bildirildi.

1 PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı Almanya'da her gün gösteri düzenleyen PKK yandaşları, Salzgitter-Lebenstedt şehrinde Türk vatandaşlarına saldırdı.

2 Tank ve obüsler Suriye sınırından girdi Afrin'de terör örgütlerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı için Suriye sınırının kritik noktalarına tank ve obüs sevkiyatı yapıldı.

3 Almanya 4 FETÖ'cü askeri koruması altına aldı Alman basını, FETÖ'nün kalkıştığı darbe girişimi soruşturmasında yargılanan 4 eski Türk subayına iltica hakkı tanındığını yazdı.

4 Zeytin Dalı Harekatı'nın bitmesi için Merkel'e mektup Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine düzenlediği operasyonun bitirilmesi için, Merkel'e mektup yazıldı. Teröristlere yapılan harekatın durdurulması istenen mektuba, 100'e yakın isim imza attı.

5 Rıdvan Dilmen: Tribünlerde neden Allahu ekber deniliyor Rıdvan Dilmen, Bursa tribünlerinden yükselen "Allahu ekber" seslerinin kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.

6 Esenyurt TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza Esenyurt'tan TEM'e bağlantı yapan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.