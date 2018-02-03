CHP'de kurultay günü

Aldığı seçim yenilgilerinden sonra liderliği tartışılmaya başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurultayda 3 rakip çıktı.
"SAKIN KAVGA ETMEYİN"
Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı rakip olduğu kurultay öncesi, partililere "kavga" uyarıları yapıldı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, kurultayda provokatif olaylara izin vermeyeceklerini ifade etti.
CHP İzmir İl Kongresi'nde yumruklu kavga VİDEO
CHP'DE HEP AYNI MANZARA
"Demokrasi şöleni" diye nitelendirilen ancak sürekli tekme/tokat kavgalara sahne olan CHP kurultayları, konsept değişikliğine de gidildi.
Kurultayda, delegeler salonun orta alanına, basın mensupları ise tribünde hazırlanan alana alınacak.