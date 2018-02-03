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CHP'de kurultay günü

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu'na gidecek partililere kavga edilmemesi için özel uyarılar yapıldı.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 09:17..
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CHP'de kurultay günü

Aldığı seçim yenilgilerinden sonra liderliği tartışılmaya başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurultayda 3 rakip çıktı.

"SAKIN KAVGA ETMEYİN"

Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı rakip olduğu kurultay öncesi, partililere "kavga" uyarıları yapıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, kurultayda provokatif olaylara izin vermeyeceklerini ifade etti.

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CHP'DE HEP AYNI MANZARA

"Demokrasi şöleni" diye nitelendirilen ancak sürekli tekme/tokat kavgalara sahne olan CHP kurultayları, konsept değişikliğine de gidildi.

Kurultayda, delegeler salonun orta alanına, basın mensupları ise tribünde hazırlanan alana alınacak.

CHP'de kurultay günü

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