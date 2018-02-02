CHP'de kurultay hazırlığı var

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde terör örgütlerine karşı zorlu bir mücadele verirken CHP'de parti içi çekişmeler açık tartışmalara döndü.

KURULTAY ÖNCESİ SON TOPLANTI

36. Olağan Kurultay öncesi genel merkezde il başkanlarını kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 sürecine ilişkin uyarılarda bulundu.

3 SAAT BOYUNCA TARTIŞTILAR

Basına kapalı olarak 3 saat süren toplantıda, kurultayda çarşaf liste mi blok liste mi olması da masaya yatırıldı. Bu konuda açık tartışmalar yaşandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTEĞİ

Görüşünü açık bir şekilde bildiren CHP Lideri, kurultaya çarşaf listeyele girmek istiyor. Ancak son kararı delegelerin vermesi bekleniyor. Bu konuda parti içerisinde fikir ayrılıkları var.

MUHARREM İNCE: DELEGELERE BASKI VAR

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Muharrem İnce de il başkanlarına ve delegelere baskı yapılmamasını istedi.

Habertürk canlı yayınına katılan İnce, CHP Genel Başkanlarının delegelere baskı yaptığını ifade etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen İnce, bu konudaki görüşlerini açık açık dile getirmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Tüzüğümüz çarşaf listeyi öngörüyor. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın ya da genel merkezimizin bu konuda tüzüğe bağlı kalma gibi bir sorumlulukları var.

Ancak ilçe ve il kongrelerinde olduğu gibi kurultayda da kurultay delegelerinin kararı farklı olursa, bu karar geçerli olur.

Kurultay delegeleri eğer bir blok listeyle ilgili önerge verir, bu önerge oylanıp da kurultay delegelerinin yarıdan bir fazlası blok isterse yöntem o olur. Bizim böyle bir talebimiz söz konusu değil ama irade tamamen kurultay delegelerinin iradesi" ifadelerini kullanmıştı.