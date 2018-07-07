CHP'de kurultay rüzgarı

Muharrem İnce’yi destekleyen CHP delegeleri, olağanüstü kurultayın toplanması ve İnce’nin genel başkan adayı olması için imza topluyor.

Bu arada delegelere önderlik eden CHP il başkanları renklerini belli etmeye başladı.

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KURULTAY SÜRECİ BÖYLE İŞLİYOR

Olağanüstü kurultay toplanması için yeterli olan delege sayısının salt çoğunluğu aşması halinde İnce imzaları göstererek Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kez daha çekilmesi yönünde çağrı yapacak.

Kılıçdaroğlu’nun bu öneriyi reddetmesi halinde İnce, imzaları notere ve CHP Genel Merkezi'ne sunarak olağanüstü kurultay için düğmeye basacak.