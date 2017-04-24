CHP'de kurultay sesleri

16 Nisan'da büyük bir hezimet yaşayan 'hayır' cephesinde tartışmalar sürüyor. Seçimlerden sonra CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamadan sonra yuhalanan Kılıçdaroğlu, partililer tarafından istenmiyor.

Yeni bir strateji belirlemek için üst üste toplantılar düzenleyen Kılıçdaroğlu, yeni bir sonuca ulaşamadı.

CHP'nin kurultay albümü FOTO GALERİ

Sabah'ın haberine göre; parti genel merkezinde yapılan toplantıda bazı milletvekilleri partinin olağanüstü kurultaya gitmesi talebinde bulundu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİ

Partililerin 2018'de yapılacak olağan kurultayı beklemeden olağanüstü kurultay önerisine Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse gidilebilir" dediği öğrenildi.

SİNE-İ MİLLET

Toplantıda "Meclis'ten çekilmeme, daha aktif ve etkin muhalefet etme" kararı alındı.

36. KURULTAY YOLDA

Tarihine 35 kurultay sığdıran CHP, Kılıçdaroğlu'nu gönderebilmek için yeni bir kurultay istiyor.