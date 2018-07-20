CHP'de kurultay sesleri: 600'ü aşkın imza toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grup 24 Haziran hezimetinin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesmeye hazırlanıyor. Özellikle art arda elde edilen başarısız sonuçlara rağmen partinin başında kalmaya devam eden Kılıçdaroğlu'nun karşısına, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce çıkmaya hazırlanıyor.

Parti'yi kurultaya taşımak için gerekli olan 645 delegeden 603'ünün imzasını toplayan CHP'nin muhalefet kanadı kurultay için hazırlıklarını yapıyor.

1230 DELEGEDEN 603'Ü İMZA ATTI

Parti'de olağanüstü kurultay için hazırlıklarını sürdüren muhalif cephe, parti üyelerini ikna ederek kurultay çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde yaşanan imza krizinde gelinen noktada parti yönetimindekiler muhalif cepheyi dikkate almazken, muhalefetteki isimler ise çalışmalarını hızla devam ettiriyor.

Gelinen son noktada Muharrem İnce'yi destekleyen parti üyeleri, kurultay için gerekli olan 645 imzadan 603'ünü toplamayı başardı.

"İMZA ATANLARA TEHDİT VE BASKI"

Özellikle CHP yönetimi üzerinde bir baskı oluşturan bu durum, yönetimdeki isimleri de harekete geçirdi. Parti içindeki kurultay istemeyen isimler, listeye imza atanlara yönelik ikna çalışmaları yürütürken, çalışmalarda baskı ve tehdit unsurlarının da devreye sokulduğu ve bu sayede hem zaman kazanarak hem de imzaları geri çektirerek kurultayı önlemeye çalışıyorlar.