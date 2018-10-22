CHP'de küskün seçmen kaygısı

Mart 2019 seçimlerinde artık başarılı olmak isteyen CHP'nin en büyük hedefi büyükşehirler. Adayların bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

KIRGIN VE KIZGIN SEÇMEN DÜŞÜNDÜRÜYOR

Ancak CHP açısından en büyük açmaz, 24 Haziran seçimlerinde partiye küsen, "kırgın ve kızgın" seçmenin nasıl sandığa götürüleceği oluşturuyor.

PARTİLİLER "SEÇMENİ YALNIZ BIRAKTIK" DİYOR

Seçim gecesi hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kamuoyu önüne çıkmaması nedeniyle, seçmenin "yalnız bırakıldığı" duygusu yaşadığına dikkat çeken bazı partililer, sonrasında yaşanan iç tartışmanın da seçmeni iyice partiden soğuttuğunu ifade ediyor.

İYİ PARTİ VE SAADET SEÇMENİNDE DE KÜSKÜNLER VAR

CHP'li bir kaynak, sadece CHP açısından değil, İYİ Parti, Saadet Partisi seçmeninde de benzer kırgınlık olduğuna dikkat çekerek, seçmenin dörtte birinin sandığa gitmeme eğiliminde olduğunu ifade ediyor.

Aynı kaynak, "Esas mesele, bu seçmenin sandığa gitmesini sağlamak. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken, partide ayrımcılık olmadığına partilileri ikna etmek. Bunun için de İnce ve ekibini dışlayan bir yaklaşım içinde olunmamalı" görüşünü dile getiriyor.