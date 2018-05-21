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CHP'de liste krizi büyüyor

Liste dışı kalan Haluk Pekşen, Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkan isimlerin tasfiye edildiğini söyledi.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 11:08..
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CHP'de liste krizi büyüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan milletvekili listesi partide büyük bir rahatsızlık meydana getirdi.

İlk gece şokunun atlatılmasından sonra listeye giremeyen isimler, tek tek tepkilerini dile getirmeye başladı.

ÇİZİKLERİN PERDE ARKASI

Liste dışında kalan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Abdullah Gül'ün adaylık sürecini hatırlattı.

Pekşen, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda; Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkan tüm isimlerin tasfiye edildiğini söyledi.

CHP'de liste krizi büyüyor

CHP'de liste krizi büyüyor

KILIÇDAROĞLU'NUN İRADESİNİ YOK SAYDI

Liste dışında kalan isimlerden biri olan Eren Erdem ise, Bülent Tezcan'ı suçladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini sorgulatan sözlere imza atan Eren Erdem, "Bülent Tezcan uygun görmediği için milletvekili adayı olamadım" dedi.

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