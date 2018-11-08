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CHP'de milletvekillerinin adaylığına sıcak bakılmıyor

Yerel seçimler öncesinde belediye başkanlığına hazırlanan milletvekillerini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan engel geldi.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 08:08..
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CHP'de milletvekillerinin adaylığına sıcak bakılmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında yeni bir seçim hezimeti yaşamamak için büyük bir titizlikle yerel seçimlere hazırlanmaya başladı.

Gösterilecek adaylar hakkında detaylı araştırmalar yaptıran CHP Lideri, milletvekillerinin belediye başkanı adaylığı konusuna sıcak bakmıyor.

VEKİLLERE İZİN YOK

Özellikle CHP'nin güçlü olduğu bölgelerde milletvekillerinin istifa ederek belediye başkanı adayı olmasına karşı çıkan Kılıçdaroğlu, Meclis'te güç kaybetmek istemiyor.

CHP Lideri'nin partisinin çok güçsüz olduğu bölgelerde bazı milletvekillerine şans verebileceği gündeme gelirken bu sayının 3'ü geçmeyeceği de kulislerde konuşulan iddialar arasında.

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