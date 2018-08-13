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CHP'de muhalifler yeniden imza toplayabilir

630 delegenin imzasının geçerli olduğunu ve kimsenin imza çekmediğini iddia eden muhalifler Genel Merkez'i yalancılıkla suçluyor.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 07:46..
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CHP'de muhalifler yeniden imza toplayabilir

Dün Muharrem İnce liderliğinde gerçekleşen toplantıda CHP'li muhalifler bir araya gelerek Kılıçdaroğlu'nu nasıl deviririz planları yaptı.

"İMZALARDA EKSİK YOK"

Bu sırada CHP'li Gaye Usluer bir açıklama yaparak imza çeken kimsenin olmadığını, 630 imzanın Genel Merkez'e eksiksiz teslim edildiğini iddia etti.

200 DELEGE KATILDI

Toplantıya 200 civarında delegenin katıldığı belirtilirken, yeniden imza toplama meselesi gündeme geldi.

CHP'de muhalifler yeniden imza toplayabilir

Delegeler daha önce gündeme gelen tüzük kurultayının imza toplansa bile yapılamayacağını öne sürdü. Önümüzdeki günlerde yeni bir karar alınarak yol haritası belirlenecek.

KILIÇDAROĞLU: ASLA KOLTUK SEVDAM YOK

Muhaliflerde bu gelişmeler yaşanırken, Kemal Kılışçdaroğlu, Hürriyet'e verdiği röportajda "Koltuk sevdam yok" açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak, "Asla genel başkanlıktan ayrılmayacağım gibi bir düşüncem olmadı. Dolayısıyla asla bir koltuk sevdam yok. Koltuk sevdam sadece siyasette değil, bürokraside de olmadı hiçbir zaman. Bürokraside her koltuğa talep üzerine geldim, buraya da öyle. Ama şöyle bir özelliğim var; bulunduğum koltuğun hakkını vermeye çalışırım. Bunun yeterliliği tartışılabilir ama en azından ben çalışırım."

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