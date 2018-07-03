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CHP'de Muharrem İnce yeni parti kuracak paniği

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya sıcak bakmaması üzerine kulislerde yeni parti kurulacağı iddiaları gündeme geldi. CHP'den jet bir açıklama geldi.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 14:16..
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CHP'de Muharrem İnce yeni parti kuracak paniği

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan kurultay geriliminden sonra Ankara kulislerinde "yeni parti kurulacak" iddiaları konuşulmaya başladı.

CHP'DA PANİK

Muharrem İnce'nin vakit kaybetmeden yeni parti kuracağı iddiası, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'ye soruldu.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Hamzaçebi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

CHP Genel Sekreteri, "Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Sayın Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partilidir. Mücadelesini parti içinde yürütür. Kesinlikle böyle bir şeyi kendisi de reddeder" ifadelerini kullandı.

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