CHP'de oklar Abdüllatif Şener'e döndü

24 Haziran'da yapılacak seçimler için cumhurbaşkanlığı adayını açıklamayan CHP, parti içerisinde de karışıklığa neden oldu.

CHP'NİN ADAY BORSASI

Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen isimleri adaylık için öne çıkarken, Abdüllatif Şener'in adaylığı da gündeme geldi.

Ekonomi konusunda bir geçmişe sahip olan Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday profiline uyuyor.

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"ÜZERİNE DÜŞÜNMEK LAZIM"

Halk TV canlı yayınına konuk olan Abdüllatif Şener de bu iddiaları güçlendiren açıklamalarda bulundu.

Lale Özan Arslan'ın konuğu olan Şener, "Sizce aday olduğu zaman Sayın Erdoğan'ı çıldırtacak kişi kim olabilir?" dedi.

Arslan ise "Bir dönem birlikte hareket ettiği biri olabilir mi?" dedi.

Bu sözler üzerine gülümseyen Abdüllatif Şener, "Belki... Üzerine düşünmek lazım" diyerek adaylık konusundaki iddiaları doğruladı.

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Abdüllatif Şener, daha sonra katıldığı başka bir yayında; adaylık konusunda olumlu gelişmelerin olduğunu şimdilik bir açıklama yapmayacağını söyledi.