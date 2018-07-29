Habertürk'te yayınlanan Gündem programında konuşan Ersan Şen, imzalara dair soruyu şu cümlelerle yanıtladı:

''Üye tam sayısının beşte biri talebiyle kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılması için imzaların 15. günün bitiminnden itibaren, heralde ilk imzanın alındığı günden itibaren 15 gün, 7 gün içierisinde Genel Başkanlığa teslim edilmesi gerekiyor. 15. günün sonunda imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz. 15. gün çektin çektin, ondan sonraki 7 gün teslim süresi içerisinde tamamlanmışsa tamamlanmış. Tamamlanmamışsa artık kurultayı çağırma yetkisi Genel Başkan'a veya Parti Meclisi'ne bağlı olacak. Pazartesi akşamına kadar imzaları geri çekebilmeleri mümkün, ondan sonraki süreçte mümkün değil. Ümit ederim MHP'deki gibi bir mahkeme süreci olmaz.''

CHP'de olağanüstü kurultay imzaları geri çekilebilir mi